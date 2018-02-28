Большая приватизация снова откладывается: продажу двух гигантов перенесли на май

Ранее приватизация Одесского припортового завода и «Запорожского алюминиевого комбината» была запланирована на февраль этого года.

Фонд госимущества перенес с февраля на май приватизацию мажоритарного пакета акций одного из крупнейших предприятий химической отрасли «Одесского припортового завода» и цветной металлургии - «Запорожского производственного алюминиевого комбината».

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Об этом говорится в сообщении фонда, которое опубликовано в газете «Ведомости приватизации».

Согласно сообщению, на торги в мае планируется выставить 99,6% акций ОПЗ и 68% «Запорожского алюминиевого комбината».

Также отмечается, что в марте этого года ФГИУ планирует продать 99,8% Хесонской ТЭЦ.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже 20 крупных предприятий, среди которых: 99,6% акций ОПЗ, 99,99% акций «Сумыхимпрома», 68% акций «Запорожского алюминиевого комбината», а также пяти облэнерго. Из этого перечня, по информации Минэкономразвития, в первую очередь правительство намерено вновь попытаться продать ОПЗ. Ранее приватизация «Одесского припортового завода» и запорожского комбината была запланирована на февраль этого года.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 млрд грн, однако фактические поступления составили лишь 3,4 млрд грн.