Харьков решил выпустить облигации на 100 млн гривень
Харьковский городской совет одобрил привлечение городом внутреннего займа в размере 100 млн грн для финансирования городского бюджета развития.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решения сегодня, 29 октября, приняли депутаты горсовета без обсуждения вопроса большинством голосов.
Согласно проекту решения «Об осуществлении заимствования в бюджет города Харькова», заимствование осуществляется путем выпуска облигаций местного займа. Заимствование осуществляется на период до 3 лет со сроком погашения не позднее 31 декабря 2017 года. Процентная ставка за пользование привлеченными средствами не выше 15,2% годовых. Оплата процентов за пользование привлеченными средствами осуществляется ежеквартальными платежами.
Предельные затраты, связанные с осуществлением заимствования в бюджет Харькова, в том числе комиссия и накладные затраты по заимствованию, должны составлять не более чем 1% от общей суммы заимствования.
«Цель заимствования - привлечение средств для финансирования бюджета развития бюджета города Харькова, в том числе для рефинансирования местного долга с целью исполнения обязательств по осуществленным заимствованиям в бюджет развития бюджета города Харькова (облигации местного займа Харьковского городского совета серии Э)», - говорится в проекте решения.
Горсовет определил, что облигации размещаются с возможностью досрочного погашения, аннулирования выкупленных облигаций, принятия решения об отказе от размещения облигаций, реструктуризации долговых обязательств.
Осуществить все предусмотренные действующим законодательством процедуры, связанные с исполнением этого решения, горсовет поручил Департаменту бюджета и финансов.