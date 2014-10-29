В Украине количество не подлежащих продаже госкомпаний могут сократить до 500

15:41, 29 октября 2014
Фондовый рынок
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Также планируется в течение шести месяцев передать Фонду государственного имущества для приватизации государственные объекты, которые «не обеспечивают выполнение функций органов государственной власти»

Фото УНИАН

Парламентская коалиция, создаваемая по итогам прошедших 26 октября внеочередных выборов в Верховную Раду, намерена сократить количество объектов, не подлежащих приватизации, до не более 500, с учетом объектов, находящихся в Крыму. 

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

Также планируется в течение шести месяцев передать Фонду государственного имущества для приватизации государственные объекты, которые «не обеспечивают выполнение функций органов государственной власти» и по которых не принято решение о закреплении в госсобственности. Приватизацию всех этих объектов планируется завершить в течение трех лет.

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Коалиция также планирует ликвидировать все объекты, которые были выставлены на приватизацию, но в течение двух лет на них так и не нашлось покупателей, а также передать функции по управлению всеми другими находящимися в госсобственности объектами в единую государственную холдинговую компанию, внедрить институт независимых директоров.

Коалиция также намерена передать Фонду госимущества полномочия по подготовке объектов к продаже.

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