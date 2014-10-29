В Украине количество не подлежащих продаже госкомпаний могут сократить до 500

Парламентская коалиция, создаваемая по итогам прошедших 26 октября внеочередных выборов в Верховную Раду, намерена сократить количество объектов, не подлежащих приватизации, до не более 500, с учетом объектов, находящихся в Крыму.

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

Также планируется в течение шести месяцев передать Фонду государственного имущества для приватизации государственные объекты, которые «не обеспечивают выполнение функций органов государственной власти» и по которых не принято решение о закреплении в госсобственности. Приватизацию всех этих объектов планируется завершить в течение трех лет.

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Коалиция также планирует ликвидировать все объекты, которые были выставлены на приватизацию, но в течение двух лет на них так и не нашлось покупателей, а также передать функции по управлению всеми другими находящимися в госсобственности объектами в единую государственную холдинговую компанию, внедрить институт независимых директоров.

Коалиция также намерена передать Фонду госимущества полномочия по подготовке объектов к продаже.