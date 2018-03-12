Когда акции Apple или Tesla станут доступны украинцам

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла очень важное решение - отменила ограничение объема иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовом рынке. Другими словами, теперь акции, размещенные на иностранных биржах, станут доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины.

Согласно решению Нацкомиссии, о котором идет речь, украинцы, по идее, не только смогут покупать акции, к примеру, Apple или Tesla, но и свободно ими распоряжаться: продавать, дарить и передавать в наследство.

Кроме того, Нацкомиссия упростила ряд бюрократических преград при покупке иностранных акций. «В результате, упростилась процедура входа ценных бумаг на рынок. Теперь все, что необходимо сделать эмитенту для получения разрешения НКЦБФР на допуск ценных бумаг иностранной компании, - заполнить стандартную форму заявления. Сбор другой информации и введение на украинский фондовый рынок осуществляет Национальный депозитарий. Количество ценных бумаг в обращении для их владельцев пока не ограничивается», - заявил председатель правления НДУ Миндаугас Бакас.

Отныне любое количество ценных бумаг определенного выпуска, который получил допуск на рынок, может заводиться в страну. Обращение акций не обязательно должно происходить на бирже. Это дает больше свободы покупателям и продавцам, которые могут договариваться о купле-продаже между собой. Кроме того, существенно упрощена процедура допуска ценных бумаг - разрешение на это может быть предоставлено не только по заявлению эмитента (организации или физического лица, которые выпускают ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности), но и по обращению НДУ.

По словам управляющего директора инвестиционной группы «Универ» Алексея Сухорукова, Украина – страна с изолированной финансовой системой. «Для того, чтобы из свободного мира ценные бумаги могли пройти через «колючую проволоку» вокруг Украины, потребовались изменения в положение Нацкомиссии», - рассказал он.

Сухоруков отметил, что до 2012 года движение бумаг и средств было в Украине вне закона. Затем движение разрешили, но с драконовскими условиями. «Новое положение от 6 февраля расширило и упростило возможность вводить из свободного мира в наш «концлагерь» ценные бумаги. Продавать как на бирже, так и вне нее акции исключительно за гривню. Но возможность купить акции иностранных компаний появилась намного раньше. Это - решение Нацбанка о перемещении капитала», - говорит он.

Эти два решения – НБУ и Нацкомиссии - взаимодополняющие. Каким воспользоваться в деле покупки иностранных акций – дело выбора. Каждый решает сам, исходя из своих предпочтений и возможностей, плюс, необходимо учитывать финансовые ограничения со стороны регулятора.

Покупка акций по-украински

Первый способ – лицензия НБУ. По словам Сухорукова, с июля 2017 года кто угодно, получив электронную лицензию Нацбанка, может приобрести ценные бумаги иностранных компаний, пускать их в оборот, в том числе на покупку акций. Правда, дело это - затратное. Но обо всем по порядку.

В прошлом году Национальный банк ввел выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме. Физические лица, кроме предпринимателей, через уполномоченные банки могут в течение одного календарного года перечислить за границу до 50 тысяч долларов. Е-декларация позволяет рядовым гражданам выводить за рубеж деньги в трех случаях - для инвестиций за границу, для размещения средств на собственных счетах за пределами Украины, для выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

Чтобы получить лицензию, достаточно обратиться в любой украинский банк, в котором у вас открыт счет, и одновременно подтвердить происхождение денег на нем. Если с отчетностью в налоговой у вас все нормально, то нужно будет только указать целевое использование средств за границей - предоставить контракт на покупку дома за рубежом, или подтверждение институции, готовой принять вашу инвестицию. Причем именно на банки возложена ответственность за проверку всех поданных гражданином документов. Видимо, поэтому финучреждения сделали эту процедуру платной (порой ее стоимость достигает нескольких тысяч гривен).

Второй способ стал доступен украинцам недавно - с февраля для покупки акций можно воспользоваться и решением Нацкомиссии. По словам Сухорукова, процесс представляет собой ту же процедуру, что транзакции с безналичными денежными платежами, вот только рядовому украинцу придется вложить в это дело немало средств.

«В Украине купить акции можно только через Национальный депозитарий. И удовольствие это, в отличие от многих западных стран, не бесплатное, поскольку у нашего депозитария возникают внутренние издержки. Так как это не массовые операции, на них нужно выделять человеческие ресурсы, поддерживать соответствующую техническую инфраструктуру, и все это затем компенсирует владелец акций. В США, если вы являетесь владельцем большого пакета и у вас есть счет в депозитарии, будут некие расходы. Но если вы работаете через брокера и ваш пакет небольшой, то плату с инвестора за хранение не берут, брокеры зарабатывают на комиссиях и потоках денежных средств», - отметил эксперт.

Кроме того, если вы захотите купленные у иностранного брокера ценные бумаги завести в Украину, сам процесс перевода акций тоже не будет бесплатным – минимум, 30 евро за транзакцию, плюс платежи за зачисление ценных бумаг на ваш счет.

«Условия для частного лица – владельца акций - в Украине намного хуже, чем в западных странах. Поэтому это и не выгодно рядовому украинцу. Гипотетически это возможно, но экономический смысл требует подсчетов. Если вы хотите не продавать, а исключительно хранить акции, - то будете в убытке», - пояснил Сухоруков.

Другими словами, физлицу приобретение ценных бумаг, к примеру, на Нью-Йоркской бирже, - не выгодное дело. Как же обстоя дела с возможностями завести акции в Украину у профессиональных игроков отечественного финансового рынка?

Финансовый концлагерь

Главная проблема запуска решения Нацкомиссии по выводу на фондовый рынок Украины акций иностранных компаний для отечественных профессиональных игроков - регулирование данной сферы. Несмотря на то, что любая власть заявляет о снижении контроля движения капитала, ничего десятилетиями не меняется. Основной сдерживающий фактор – сложности вывода финансов.

«Нацбанк действует в рамках декрета Кабмина о валютном регулировании от 1993 года, тогда страна находилась на совсем иной стадии развития. Декрет до сих пор создает условия для того, чтобы наша финансовая система оставалась закрытой. По умолчанию, никакие движения по пересечению границы денег или ценных бумаг не разрешены», - рассказал Сухоруков и добавил, что те мизерные послабления, которые были сделаны, оставляют Украину закрытой для остального финансового мира страной.

«Такова государственная политика», - подчеркнул Сухоруков.

Его мнение разделяет инвестиционный банкир инвесткомпани Dragon Capital Сергей Фурса: «Нацкомиссия дала возможность приобрести акции иностранных компаний. Раньше это могли делать только украинские эмитенты, которые, к примеру, выпустили акции в Лондоне, а потом перевели их в Украину. Но процесс был очень сложным. Комиссия сейчас его упростила. Но пока эта возможность исключительно теоретическая. Необходимо решение Нацбанка о валютном ограничении, поскольку до сих пор существует ограничение на вывод капитала».

К примеру, по его словам, компания Dragon Capital должна сначала вывести капитал, чтобы приобрести акции, и только потом завести их в Украину. То есть, нужен провайдер акций, иначе они в стране не появятся. «Для этого Нацбанк должен упростить процедуры движения капитала для провайдеров, чтобы процесс был обеспечен без проблем. Но когда это случится, пока неизвестно. Десятилетиями действуют ограничения. Заявлений по этому поводу НБУ еще не делал. У нас очень закрытая экономика в плане движения капитала. Все говорят о либерализации, делаются какие-то движения, но технически, учитывая шаткое положение дел внутри страны, возможности движения капитала закрыты», - говорит эксперт.

Фурса отмечает, что приобретение акций за границей НБУ может рассматривать как вывод капитала, поэтому может и не согласится с решением Нацкомиссии, хотя оно - очень важное и положительное.

В свою очередь, глава Совета НБУ Богдан Данилишин сдержанно относится к гипотетической возможности рядовых украинцев торговать на отечественных биржевых площадках акциями Apple или General Electric. Почему? Есть несколько нюансов. «Например, оплата за услуги хранения ценных бумаг в нашей стране достаточно высока, что может в значительной степени нивелировать доходы от удачных спекуляций зарубежными ценными бумагами на украинском фондовом рынке. Кстати, иностранные брокеры зачастую оказывают услуги по хранению ценных бумаг бесплатно», - отмечает Данилишин.

Вместе с тем, он убежден, что решение Нацкомиссии - шаг вперед, так как введение более простой процедуры допуска ценных бумаг иностранных эмитентов на украинский фондовый рынок создает предпосылки для того, чтобы их приобретали отечественные игроки. К тому же, теперь появляется возможность, чтобы иностранные ценные бумаги обращались в Украине не только на бирже, но и вне ее.

При этом он подчеркивает, что, скорее всего, украинцы в плане покупки акций могут, скорее, воспользоваться решением Нацбанка о введении электронной лицензии, чем решением Нацкомиссии.

Как бы там ни было, в какой способ приобретать акции GeneralElectric или McDonald's – личный выбор каждого. Тем более, что, когда эти ценные бумаги могут появиться на отечественном рынке – большой вопрос. Физлицам заводить их в Украине пока невыгодно, а крупные игроки все еще скованы контролем движения капитала. Изменить такое положение вещей – можно. Дело - за Нацбанком.

Нана Черная