В правительстве заговорили о приватизации «Укргазвыдобування»
Правительство может рассмотреть вопрос приватизации крупнейшей газодобывающей компании страны - «Укргазвыдобування» в рамках стратегии разделения транспортировки и поставки газа.
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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на 14-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.
«Часть разделения транспортировки и поставки газа - это приватизация. Я считаю, что мы можем рассмотреть приватизацию «Укргазвыдобування», - сказал министр.
По словам министра, этот шаг позволит увеличить энергонезависимость нашей страны.
Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».