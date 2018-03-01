В правительстве заговорили о приватизации «Укргазвыдобування»

По словам министра финансов, этот шаг позволит увеличить энергонезависимость нашей страны.

Правительство может рассмотреть вопрос приватизации крупнейшей газодобывающей компании страны - «Укргазвыдобування» в рамках стратегии разделения транспортировки и поставки газа.

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на 14-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.

«Часть разделения транспортировки и поставки газа - это приватизация. Я считаю, что мы можем рассмотреть приватизацию «Укргазвыдобування», - сказал министр.

По словам министра, этот шаг позволит увеличить энергонезависимость нашей страны.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».