Украинский фондовый рынок сегодня снизился почти на 3%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 29 октября, снизился на 2,85% – до 1104,98 пункта, сообщается на сайте биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 27,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,5 млн грн, на срочном рынке – 3,7 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги Алчевского меткомбината, которые опустились на 4,58%, «Азовстали» (-4,65%), Енакиевского метзавода (-4,39%).

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