Украина погасила еврооблигации на $444 миллиона долларов

Выплата была осуществлена Минфином 1 марта.

Украина погасила купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) 2015 года выпуска на сумму 444,4 миллиона долларов.

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Согласно сообщению пресс-службы Министерства финансов, соответствующая выплата была осуществлена Минфином 1 марта.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года держатели 13 из 14-ти выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 миллиарда долларов и 0,6 миллиарда евро поддержали их реструктуризацию.

Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 года на общую сумму 11,95 миллиарда долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 миллиарда долларов.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.