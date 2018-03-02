Порошенко подписал закон о приватизации, не допускающий россиян к покупке украинских госкомпаний

Закон о приватизации, вводящий современные и эффективные механизмы продажи госактивов, является обязательным условием продолжения сотрудничества с МВФ.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации, который должен значительно упростить продажу госпредприятий и которым не допускаются к участию в приватизации инвесторы из стран-агрессоров, в частности, из России.

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Об этом написал президент в своем микроблоге в Twitter.

«На Нацсовете реформ подписал закон о приватизации», - написал он.

Согласно сообщению пресс-службы президента, Порошенко отметил, что закон предусматривает тщательную проверку происхождения средств предполагаемого инвестора.

«В ходе приема заявок предусмотрено проведение тщательной проверки документов, в том числе на предмет происхождения средств. Никаких схем-мошенничеств, отмывания денег через украинскую приватизацию мы не допустим. В том числе, это сделает невозможным допуск к торгам лиц, связанных со страной-агрессором. Подчеркиваю, что российские деньги в приватизации в Украине участия принимать не будут», - подчеркнул глава государства

Также, по словам президента, законом предусмотрена возможность для покупателей - нерезидентов Украины осуществлять оплату за приобретенные объекты приватизации не только в украинской гривне, а в свободно конвертируемой валюте. Кроме того, новый владелец на время получает иммунитет от попыток старых должников получить активы предприятия за инициирование процедуры банкротства.

«Мы инвестора должны защитить. А для дополнительной гарантии иностранным инвесторам предоставляется возможность до 2021 года - до полного завершения судебной реформы и создания новых судов на всех уровнях - апеллировать к праву Англии и Уэльса», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон о приватизации государственного имущества. Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

Также законом предусмотрено расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставления на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества.

Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.

В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн.

Также сокращаются сроки подготовки к продаже объектов с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличивается срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что этот закон позволит привлечь инвесторов в убыточные государственные предприятия, а также снизить уровень коррупции.

Принятие закона о приватизации является одним из условий ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда для получения очередного транша.

Принятие нового закона о приватизации, вводящего современные и эффективные механизмы продажи госактивов, является обязательным условием продолжения сотрудничества с МВФ.