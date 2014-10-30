У арестованного российского миллиардера Евтушенкова отбирают "Башнефть"

Московский арбитраж удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о возврате акций "Башнефти" государству. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по итогам которой башкирский ТЭК перешел в собственность сына экс-президента республики Урала Рахимова, прошла с нарушениями. Возвращать активы придется АФК "Система" Владимира Евтушенкова, которая выкупала их у Рахимова, сообщает ТАСС.

Ответчиками по иску выступали частные владельцы нефтяной компании - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, который сейчас находится под домашним арестом, ее инвестиционное подразделение "Система-инвест", а также сама "Башнефть".

"Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о возвращении 71% акций "Башнефти" в госсобственность", - объявили в суде по итогам прошедших в среду слушаний.

Решение вступит в силу через месяц. Если оно будет оспорено в Девятом арбитражном апелляционном суде, то разбирательство продолжится. Поэтому обеспечительный арест с бумаг пока не снят. Представитель АФК, присутствовавший на заседании, и пресс-служба компании отказались от комментариев относительно намерения оспорить вердикт.

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После оглашения решения суда о том, что "Система" должна вернуть "Башнефть" государству, акции АФК продолжали расти (на 13% в Лондоне). Вывод нефтяной компании из портфеля "Системы" инвесторы уже заложили в оценку бизнеса Владимира Евтушенкова, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Основной акционер АФК был арестован 16 сентября. Тогда капитализация "Системы" составляла $8,12 млрд, а "Башнефть" стоила $6,6 млрд.

С 16 сентября по 30 октября АФК подешевела на 55,4%, Башнефть - на 38,7%. Соответственно, капитализация "Системы" упала на $4,5 млрд, а "Башнефти" - на $2,55 млрд. Сейчас "Башнефть" тоже дорожает - на 6,5% в ходе торгов на Московской бирже, но стоит около $4 млрд. Примерно на столько же снизилась капитализация "Системы".