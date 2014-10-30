Минфин сегодня привлек в бюджет более 850 млн гривень

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 852,686 млн грн на внеплановом и уже двенадцатом в этом месяце аукционе по размещению о блигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 октября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения облигаций на 2 года под 16,51% годовых по единственной поданной заявке.

Как сообщал УНИАН, Минфин в октябре провел одиннадцать ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 10,527 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 27 октября, с начала года в госбюджет поступило 220,978 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 76,460 млрд грн, на обслуживание госдолга – 35,760 млрд грн.

Читайте такжеГосдолг Украины за месяц вырос до $74 млрдПо состоянию на 28 октября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 393,359 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 275,942 млрд грн, в собственности банков – 84,165 млрд грн, нерезидентов – 18,902 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.