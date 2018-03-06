Новый закон о приватизации вступит в силу 7 марта

Юридические лица, бенефициарами более 10% которых являются резиденты России, признанной страной-агрессором, не смогут принимать участие в приватизации.

Новый закон о приватизации, запрещающий российским компаниям покупать украинские государственные предприятия, вступит в силу 7 марта.

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Подписанный президентом закон опубликован в газете "Голос Украины" и вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Закон предусматривает продажу больших государственных компаний (балансовой стоимостью более 250 миллионов гривень) через аукционы с привлечением авторитетных советников по приватизации, а малых - через электронные аукционы Prozorro.

Юридические лица, бенефициарами более 10% которых являются резиденты страны-агрессора, каковой признана Россия, не смогут принимать участие в приватизации.

При этом новый закон значительно упрощает процедуру приватизации, сводя ее регулирование к одному закону вместо семи, а также позволяет покупателям предусмотреть оспаривание приватизации исключительно в международном арбитраже.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в начале марта подписал закон о приватизации, который должен значительно упростить продажу госпредприятий и которым не допускаются к участию в приватизации инвесторы из стран-агрессоров, в частности из России.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что этот закон позволит привлечь инвесторов в убыточные государственные предприятия, а также снизить уровень коррупции.

Принятие нового закона о приватизации, вводящего современные и эффективные механизмы продажи госактивов, является обязательным условием продолжения сотрудничества с МВФ.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 миллиарда гривень, однако фактические поступления составили 3,4 миллиарда гривень. В общей сложности правительство планирует приватизировать более 900 госкомпаний.