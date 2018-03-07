В Украине вступил в силу новый закон о приватизации

Теперь будут проводить так называемые "большую" и "малую" приватизации активов стоимостью более 250 миллионов гривень и меньше соответственно.

В Украине вступил в силу закон № 2269-VIII "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Вчера, 6 марта, документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

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Так, закон содержит перечень объектов, не подлежащих приватизации - в частности, военное имущество, имущество медучреждений, недра, полезные ископаемые, воды, леса, ядерные материалы и установки, метро, государственные реестры, имущество Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и т.д. Верховная Рада по представлению Кабмина должна утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации.

В то же время, объекты социально-культурного назначения можно приватизировать только при условии сохранения вида деятельности. Перепрофилировать можно только объекты, которые не работают больше трех лет и находятся в аварийном состоянии - но только не спортивные учреждения, базы олимпийской и паралимпийской подготовки, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, лечебные и лечебно-профилактические учреждения.

Кроме того, документ предусматривает упрощение градации объектов приватизации - остается только большая и малая. Стоимость объектов большой приватизации, согласно данным финотчетности за последний год, составляет более 250 миллионов гривень. В документе также подробно прописано, какие объекты относятся к малой приватизации.

Объекты малой приватизации будут продавать исключительно на электронных аукционах. Порядок их проведения и другие детали утвердит Кабмин. Порядок и условия продажи объектов большой приватизации госсобственности также утвердит правительство. Особенности продажи объектов большой приватизации, находящихся в коммунальной собственности, смогут устанавливать местные советы.

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Также документом предусмотрено, кто имеет право быть покупателем, а кто - нет. В частности, покупать государственные и коммунальные предприятия не могут:

- потенциальные покупатели, зарегистрированные в оффшорных зонах с непрозрачной структурой собственности (бенефициарные владельцы которых не раскрыты на 100%),

- Россия; юрлица, в которых она имеет участие, или подконтрольные им лица;

- резиденты РФ;

- юридические лица, информация о бенефициарных владельцах которых не раскрыта;

- физ- или юрлица, находящиеся под санкциями, а также связанные с ними.

Контролировать соблюдение законодательства при приватизации должна Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, которую необходимо создать.

Согласно закону, оспорить продажу объекта большой приватизации можно в течение 3 лет. В течение 3 месяцев можно обратиться в суд с иском об отказе в утверждении протокола аукциона, о признании недействительными результатов приватизации объекта малой приватизации или договора купли-продажи объекта малой приватизации. В течение месяца со дня опубликования результатов аукциона можно обжаловать решение органа приватизации о недопущении к участию в аукционе или о незаключении договора купли-продажи с победителем аукциона.