В помощь экономике: "Укрэксимбанк" успешно разместил еврооблигации на 4 миллиарда гривень

Бумаги выпущены с доходностью 16,5% годовых, полугодовыми выплатами купона и погашением в марте 2021 года.

Один из крупнейших в Украине государственных банков "Укрэксимбанк" успешно разместил на международном рынке капитала гривневые еврооблигации на 4,051 миллиарда гривень (около 150 миллионов в долларовом эквиваленте) с фиксированной ставкой доходности 16,5% годовых, полугодовыми выплатами купона и погашением в марте 2021 года.

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Как сообщается на сайте банка, в результате сделки банк получил финансовый ресурс в гривне сроком на три года, возможность привлечения которого на локальном рынке сегодня практически отсутствует. Это позволит банку реализовывать долгосрочные кредитные проекты, создавая благоприятные условия для устойчивого развития экономики Украины.

Отмечается, что банк второй раз в истории украинских эмитентов вышел на международные рынки капитала для получения долгосрочного финансирования в гривне в рамках публичной транзакции после аналогичной сделки в 2011 году.

По информации банка, транзакция вызвала интерес среди многочисленных международных институциональных инвесторов и банков из Великобритании, Германии, Швейцарии и других стран Европы, а также "оффшорных" инвесторов.

Банк напомнил, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску долгосрочный рейтинг "В-".

Также сообщается, что лид-менеджерами транзакции выступили ведущие инвестиционные банки Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc.

Справка УНИАН. "Укрэксимбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2017 года банк получил 929,406 миллиона гривень прибыли.

В начале февраля "Укрэксимбанк" обнародовал среди инвесторов предварительный проспект эмиссии кредитных нот в гривне с выплатой процентного дохода и погашением в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины.