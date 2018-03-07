Министерство финансов одолжило на внутреннем рынке более миллиарда гривень
15:33, 07 марта 2018Фондовый рынок
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По состоянию на 6 марта, объем ОВГЗ в обращении составил 739,5 млрд грн.
Иллюстрация REUTERS
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,228 млрд грн.
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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91, 182, 266, 364, 679 и 1050 дней со средневзвешенной доходностью 17,43%, 16,92%, 16,99%, 16,93%, 16,13% и 16,07% годовых, соответственно.
Размещение валютных облигаций на данном аукционе не проводилось.
Справка УНИАН. По состоянию на 6 марта, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 739,542 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 354,320 млрд грн, или 48% от общего объема.
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