«Эпицентр» хочет купить нефтебазу у "Галнафтогаза"

В состав "Галнафтогаза" входит около 440 АЗК, большинство - под брендом «ОККО».

Сеть строительных гипермаркетов «Эпицентр» (компания «Эпицентр К»), которой владеют народный депутат Александр Герега и его жена Галина Герега, намерена купить нефтебазу концерна «Галнафтогаз» - владельца одной из крупнейших в Украине сети АЗС «ОККО».

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Об этом сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Согласно сообщению, на заседании 12 марта 2018 года АМКУ рассмотрит вопрос о необходимости получения разрешения для компании «Эпицентр К» на приобретение имущественного комплекса нефтебазы концерна «Галнафтогаз».

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года АМКУ разрешил кипрской компании Renvior Trading Limited, которая принадлежит народному депутату Украины и владельцу сети строительных магазинов "Эпицентр" Александру Гереге, приобрести долю в аграрной компании Vioil Holdings Limited (остров Мэн), обеспечивающую превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

В 2016 году Антимонопольный комитет оштрафовал сеть строительных гипермаркетов «Эпицентр» (компания «Эпицентр К») на 170 тыс. грн за несогласованное с АМКУ приобретение контрольной доли в крупном аграрном предприятии «Винницкая аграрно-промышленная группа», собственником которой ранее являлся бизнесмен Владимир Барцесь.

Справка УНИАН. Концерн «Галнафтогаз» управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство - под брендом «ОККО». Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов.

Компания «Эпицентр К» (Киев) специализируется на розничной торговле строительными материалами и является собственником украинской сети строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр». Первый гипермаркет был открыт в 2003 году в Киеве. Собственниками «Эпицентр К» являются народный депутат Александр Герега и его супруга, экс-секретарь Киевсовета Галина Герега. Сеть насчитывает 59 гипермаркетов, общая торговая площадь которых составляет 105 тыс. кв. м.