Минфин хочет упростить доступ нерезидентов к рынку гривневых облигаций

Министерство работает над созданием внутреннего рынка государственных ценных бумаг, который должен быть предсказуем для инвесторов.

Министерство финансов планирует упростить доступ нерезидентов к рынку гривневых облигаций и расширять их возможности инвестировать в гривневые финансовые инструменты.

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Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на министра финансов Александра Данилюка.

"Мы собираемся расширять возможности для того, чтобы нерезиденты могли максимально просто инвестировать в наши внутренние гривневые инструменты," - отметил министр.

По его словам, Минфин работает над созданием внутреннего рынка, который должен быть предсказуем для инвесторов.

Данилюк также рассказал, как Минфин будет избегать рисков, которые могут возникать при рефинансировании таких инструментов в течение года.

«У нас есть четкое понимание, что любые искусственные ограничения неприемлемы. Но для того, чтобы не создавать большие пики рефинансирования в течение года, мы ввели ограничения объема на короткие инструменты. Это нормально. Чем больше у нас инструментов, тем эффективнее. При продуманном и профессиональном подходе, мы можем решить проблемы, которые могут возникнуть в системе», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, по мнению НБУ, Министерству финансов Украины необходимо снизить долю валютных обязательств в структуре государственного долга и больше переходить в национальную валюту.