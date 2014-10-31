На украинском фондовом рынке значительный рост

На украинском фондовом рынке значительный рост на торгах в пятницу – индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 повысился на 1,45% - до 1122,05 пункта.

Об этом сообщает сайт Украинской биржи. Общий объем торгов составил 2,4 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 1,9 млн грн. Читайте такжеУкраинский фондовый рынок сегодня снизился почти на 3% Среди лидеров роста акции «Азовстали» (+1,82%), «Донбассэнерго» (+1,58%). Индекс ПФТС торгуется возле вчерашних уровней, снизившись всего на 0,01% - до 433,49 пункта, общий объем торгов составил 325,6 млн грн. Ранее УНИАН сообщал, что украинский фондовый рынок воспринял равнодушно предварительные итоги выборов.

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