Сильные экономические данные из США создали позитив для фондовых рынков - аналитик

Торговая сессия на украинском рынке акций открылась сегодня на исключительно позитивном внешнем фоне, говорится в аналитическом отчете руководителя направления по работе с VIP-клиентами инвесткомпании Dragon Capital Вячеслава Орлюка.

Как отмечается в отчете, американские торговые площадки, воодушевленные отличной корпоративной отчётностью, на фоне публикации оптимистичных данных по ВВП США и данных по рынку труда, продолжили свой рост, а основные биржевые индикаторы завершили торги с повышением – индекс широкого рынка S&P500 прибавил 0,64% и вновь вплотную приблизился к отметке 2000 пунктов, Dow Jones и высокотехнологичный Nasdaq подросли на 1,3% и 0,37% соответственно. ВВП США по предварительным данным в третьем квартале вырос на 3,5% при ожиданиях аналитиками роста в 3%, а количество первичных обращений за пособием по безработице за отчётную неделю составило 287 тыс.

На азиатских биржевых площадках сегодня утром также преобладают позитивные настроения, и торги проходят исключительно с положительной динамикой.

Читайте такжеНа украинском фондовом рынке значительный рост"Понятно, что на таком внешнем фоне украинский рынок акций имеет все шансы одним махом отыграть все позитивные истории текущей недели, чему во многом поспособствует пресловутый «календарный» фактор (конец месяца - УНИАН)", - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, на украинском фондовом рынке на торгах в пятницу наблюдается значительный рост – индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 повысился на 1,45% - до 1122,05 пункта