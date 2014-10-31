НБУ расширил перечень обеспечения для поддержки ликвидности банков

Национальный банк Украины будет принимать в качестве обеспечения по стабилизационным кредитам банкам облигации предприятий, размещение которых проведено под гарантии Кабинета министров Украины.

Об этом говорится в постановлении НБУ №691 от 30 октября, опубликованном на сайте регулятора и вступающем в силу с 1 ноября.

Согласно документу, НБУ расширил перечень принимаемого от банков обеспечения по стабилизационным кредитам для поддержки ликвидности, добавив облигации предприятий, размещенные под госгарантии, срок обращения которых наступает не ранее чем через 10 дней после срока возврата кредита, если эти облигации выпущены или переведены в бездокументарную форму, свободно обращаются на фондовом рынке и их размещение и обращение обслуживаются депозитарной системой. Корректирующий коэффициент для этого вида обеспечения установлен на уровне 0,9.

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