Угрожает нацбезопасности: Трамп заблокировал слияние американской корпорации Qualcomm с сингапурской Broadcom
Президент США Дональд Трамп запретил сделку по слиянию американской корпорации Qualcomm с сингапурской компанией Broadcom, которая является производителем интегральных микросхем для устройств связи.
Читайте такжеСлияние гигантов: Fujifilm и Xerox решили объединиться в одну компанию
Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.
«Предполагаемая покупка Qualcomm данным приобретателем запрещается», — говорится в тексте документа, передает РБК.
По мнению Трампа, существует несколько фактов, которые доказывают, что Broadcom после завершения этой сделки может совершить действия, угрожающие национальной безопасности Соединенных Штатов.
«Покупатель и Qualcomm должны незамедлительно и навсегда отказаться от предполагаемого поглощения. Сразу после совершения действий, направленных на прекращение операций по поглощению Qualcomm, покупатель и Qualcomm обязаны уведомить об этом Комитет по иностранным инвестициям США», — отмечается в документе. Кроме того, Трамп отклонил все 15 кандидатур, предложенных Broadcom в качестве директоров.
Сингапурская компания Broadcom была готова выплатить за Qualcomm $117 млрд. Планировалось, что сделка завершится к началу апреля. До этого руководство Qualcomm дважды отклоняло предложение Broadcom о покупке. Так, в ноябре прошлого года Broadcom была готова заплатить $130 млрд, а в феврале — $121 млрд.
Компания Qualcomm - один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств.
Broadcom - один из мировых лидеров в производстве интегральных микросхем для устройств связи.