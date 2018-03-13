Угрожает нацбезопасности: Трамп заблокировал слияние американской корпорации Qualcomm с сингапурской Broadcom

11:18, 13 марта 2018
Фондовый рынок
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Дональд Трамп / REUTERS

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Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

«Предполагаемая покупка Qualcomm данным приобретателем запрещается», — говорится в тексте документа, передает РБК.

По мнению Трампа, существует несколько фактов, которые доказывают, что Broadcom после завершения этой сделки может совершить действия, угрожающие национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Покупатель и Qualcomm должны незамедлительно и навсегда отказаться от предполагаемого поглощения. Сразу после совершения действий, направленных на прекращение операций по поглощению Qualcomm, покупатель и Qualcomm обязаны уведомить об этом Комитет по иностранным инвестициям США», — отмечается в документе. Кроме того, Трамп отклонил все 15 кандидатур, предложенных Broadcom в качестве директоров.

Сингапурская компания Broadcom была готова выплатить за Qualcomm $117 млрд. Планировалось, что сделка завершится к началу апреля. До этого руководство Qualcomm дважды отклоняло предложение Broadcom о покупке. Так, в ноябре прошлого года Broadcom была готова заплатить $130 млрд, а в феврале — $121 млрд.

Компания Qualcomm - один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств.

Broadcom - один из мировых лидеров в производстве интегральных микросхем для устройств связи.

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Теги: #Трамп#Qualcomm#слияние#Broadcom