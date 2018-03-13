Угрожает нацбезопасности: Трамп заблокировал слияние американской корпорации Qualcomm с сингапурской Broadcom

По мнению Трампа, существует несколько фактов, которые доказывают, что Broadcom после завершения этой сделки может совершить действия, угрожающие национальной безопасности Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп запретил сделку по слиянию американской корпорации Qualcomm с сингапурской компанией Broadcom, которая является производителем интегральных микросхем для устройств связи.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

«Предполагаемая покупка Qualcomm данным приобретателем запрещается», — говорится в тексте документа, передает РБК.

По мнению Трампа, существует несколько фактов, которые доказывают, что Broadcom после завершения этой сделки может совершить действия, угрожающие национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Покупатель и Qualcomm должны незамедлительно и навсегда отказаться от предполагаемого поглощения. Сразу после совершения действий, направленных на прекращение операций по поглощению Qualcomm, покупатель и Qualcomm обязаны уведомить об этом Комитет по иностранным инвестициям США», — отмечается в документе. Кроме того, Трамп отклонил все 15 кандидатур, предложенных Broadcom в качестве директоров.

Сингапурская компания Broadcom была готова выплатить за Qualcomm $117 млрд. Планировалось, что сделка завершится к началу апреля. До этого руководство Qualcomm дважды отклоняло предложение Broadcom о покупке. Так, в ноябре прошлого года Broadcom была готова заплатить $130 млрд, а в феврале — $121 млрд.

Компания Qualcomm - один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств.

Broadcom - один из мировых лидеров в производстве интегральных микросхем для устройств связи.