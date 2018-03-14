Сообщение об отставке Тиллерсона привело к падению акций на Уолл-Стрит

Падение котировок усилилось после сообщения о планах Трампа обложить пошлинами импорт китайских товаров.

Основные индексы Уолл-стрит снизились во вторник, поскольку новость об увольнении госсекретаря США Рекса Тиллерсона и возможность введения США дополнительных пошлин на импорт из Китая оказали давление на акции различных секторов.

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Как сообщает Reuters, падение котировок усилилось после сообщения о планах Трампа обложить пошлинами импорт китайских товаров. По словам двух источников, обсуждавших этот вопрос с представителями Белого дома, Трамп намерен ввести пошлины на импорт продукции из Китая, объем которого оценивается в $60 миллиардов долларов в год. Речь идет о продукции телекоммуникационного и технологического секторов.

Давление на финансовый сектор привело к падению доходности казначейских облигаций США в ответ на данные об инфляции и новость об отставке Тиллерсона.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. На его место назначен уже бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

По словам президента США Дональда Трампа, такое решение принято из-за разногласий в ведении внешней политики.