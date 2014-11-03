Минфин в ноябре собирается провести четыре ОВГЗ-аукциона

Министерство финансов Украины планирует продолжить размещение долгосрочных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком обращения 10 лет на аукционах в ноябре, сообщается на сайте министерства.

Согласно графику Минфина, в ноябре планируется провести 4 аукциона по размещению ОВГЗ – 4, 11, 18 и 25 ноября. На каждом из аукционов министерство планирует разместить гривневые облигации сроком обращения 5 и 10 лет.

Дополнительно на первом и втором аукционах 4 и 11 ноября Минфин предложит инвесторам гривневые облигации сроком обращения 2 года.

Размещение валютных облигаций запланировано только на последнем аукционе, 25 ноября, в ходе которого министерство предложит инвесторам валютные облигации сроком обращения 2 года.

Читайте такжеНБУ расширил перечень обеспечения для поддержки ликвидности банков Как сообщал УНИАН, Минфин в октябре провел 12 ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 11,380 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 27 октября, с начала года в госбюджет поступило 220,978 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 76,460 млрд грн, на обслуживание госдолга – 35,760 млрд грн.

По состоянию на 31 октября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 393,932 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 277,641 млрд грн, в собственности банков – на 82,972 млрд грн, нерезидентов – на 18,958 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.