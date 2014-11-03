Украинские акции в Варшаве за неделю после выборов подорожали на 5,6%

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine на прошлой неделе, после проведения в Украине парламентских выборов, подскочил на 5,6%, завершив торги пятницы вблизи максимальных значений торгов последних пяти сессий - на уровне 277,21 пункта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, зафиксированный на прошлой неделе рост не позволил индикатору выбиться на позитивную территорию в октябре, по итогам которого он потерял 1,4%.

Рост индекса обеспечили главным образом бумаги крупнейшей украинской компании на польском фондовом рынке - Kernel, которые за последнюю неделю подорожали на 12,9% и закрыли месяц повышением на 6,4%.

Второй крупнейший украинский эмитент – Astarta, напротив, потеряла за последние пять сессий 4,6% своей стоимости, увеличив падение по итогам прошлого месяца до 15,6%.

Читайте такжеМинфин в ноябре собирается провести четыре ОВГЗ-аукционаБольшинство других из десяти ныне котирующихся на Варшавской бирже компаний из Украины продемонстрировали рост - как за прошлую неделю, так и по итогам октября.

Лидером роста за последний месяц стали бумаги судоходной KDM Shipping, подорожавшие почти на 20%, а больше всего подешевели бумаги производителя молочных продуктов Milkiland, которые потеряли 16% своей капитализации и достигли нового исторического минимума на уровне 3,09 злотого за акцию (1 долл. = 3,3 злотого).

Польские "голубые фишки" и индикатор широкого рынка WIG на прошлой неделе поднялись на 1,2-1,5%, но по итогам октября снизились на 1,5-1,7%.

Как сообщал УНИАН, в октябре WIG-Ukraine на фоне распродаж акций Kernel обновил исторический минимум на уровне 254,89 пункта по сравнению с базовыми 1000 пунктами, с которых он был запущен в мае 2011 года.