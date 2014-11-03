Объем возмещений НДС гособлигациями в октябре сократился более чем вдвое

Объем возмещений хозяйствующим субъектам, оформляемый облигациями внутреннего государственного займа (НДС-облигациями), в октябре сократился более чем вдвое – до 112,7 млн грн с 300 млн грн, оформленных в сентябре, сообщает Государственная казначейская служба Украины.

Согласно сообщению, в октябре облигации получили 18 предприятий. Наибольший объем НДС-облигаций оформили компании «Чернобаевское» (42 млн грн), "Маревен Фуд Украина" (20,3 млн грн) и Луганский патронный завод (14,4 млн грн). Наименьший – частное предприятие "Укринтеркомпани" (231 тыс. грн).

Крупнейшие держатели НДС-облигаций - металлургические компании «АрселорМиттал Кривой Рог», Полтавский горно-обогатительный комбинат, контролируемый швейцарской горнорудной компанией Ferrexpo, и корпорация ИСД – НДС-облигаций в октябре не оформляли.

Ранее Минфин осуществил четвертый с начала года выпуск облигаций внутреннего государственного займа для оформления возмещения налога на добавленную стоимость в пользу 20 налогоплательщиков на сумму 125,314 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 21 мая принял решение выпустить НДС-облигации номинальной стоимостью 1 тыс. грн, сроком обращения 5 лет и ставкой купона на уровне учетной ставки НБУ. 20 июня Кабмин определил предельный объем выпуска НДС-облигаций на уровне 7 млрд грн. Первый транш НДС-облигаций на 3,5 млрд грн Минфин выпустил 8 июля, второй на 2,2 млрд грн – 29 июля, а третий на 955 млн грн - 21 августа.

В начале сентября объем выданных облигаций составил 6,4 млрд долл. Крупнейшими держателями НДС-облигаций являются металлургические компании - «АрселорМиттал Кривой Рог», Полтавский горно-обогатительный комбинат, контролируемый швейцарской горнорудной компанией Ferrexpo, и корпорация ИСД. По информации Госказначейства, «АрселорМиттал Кривой Рог» получил НДС-облигаций на 1,55 млрд грн, Полтавский ГОК – на 1,36 млрд грн, ИСД – на 1,3 млрд грн.

В числе других крупных держателей НДС-облигаций – Еристовский ГОК, также контролируемый Ferrexpo (159,4 млн грн), компания «Кернел-Трейд», подразделение агрохолдинга «Кернел» (190 млн грн), а также агрокомпании «Райз», входящая в группу компаний "Укрлендфарминг" (253,7 млн грн) и «Сантрейд», входящая в агрохолдинг Bunge (156,1 млн грн).

В целом по стране объем возмещений по налогу на добавленную стоимость украинским предприятиям в октябре текущего года вырос по сравнению с сентябрем на 6% - до 4,79 млрд грн.