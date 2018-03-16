Фонд госимущества назвал ТОП-21 объектов приватизации в Украине

В списке "Центрэнерго", "Одесский припортовый завод", "Турбоатом", "Сумыхимпром", "Аграрный фонд", ряд облэнерго и ТЭЦ.

Фонд государственного имущества Украины подготовил презентацию самых крупных объектов, которые планируется приватизировать в стране в 2018 году, сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

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В презентации есть описание каждого предприятия, а также информация о финансово-экономическом состоянии по итогам первого полугодия 2017 года.

В списке, в частности, ПАО "Центрэнерго", ПАО "Одесский припортовый завод", ПАО "Турбоатом", ПАО "Сумыхимпром", ПАО "Аграрный фонд", ГП "Завод "Электротяжмаш", ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", ПАО "Объединенная горно-химическая компания", ГП "Днепровский электровозостроительный завод", ГП "Новопокровский комбинат хлебопродуктов", ЧАО "Президент-отель".

Сфера энергетики представлена шестью облэнерго ("Хмельницкоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго") и четырьмя теплогенерирующими предприятиями ("Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ").

Наиболее привлекательным по стоимости активов и чистой прибыли выглядит "Центрэнерго", показатели которого по итогам первых шести месяцев 2017 года составили, соответственно, 10,21 миллиарда гривень и 2,02 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, а в начале марта президент Украины Петр Порошенко подписал его.

Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

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Также законом предусмотрено расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставления на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества.

Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.

В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 миллонов гривень.

Также сокращаются сроки подготовки к продаже объектов с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличивается срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что этот закон позволит привлечь инвесторов в убыточные государственные предприятия, а также снизить уровень коррупции в Украине.

Принятие нового закона о приватизации, вводящего современные и эффективные механизмы продажи госактивов, является обязательным условием продолжения сотрудничества с МВФ.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 миллиарда гривень, однако фактические поступления составили 3,4 млрд грн. В общей сложности правительство планирует приватизировать более 900 госкомпаний.