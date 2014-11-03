Индекс Украинской биржи снизился на 2,11%, индекс ПФТС - на 1,08%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 3 ноября, снизился на 2,11% – до 1090,85 пункта, сообщается на сайте биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 35,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,2 млн грн, на срочном рынке – 8,3 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги Енакиевского метзавода, которые снизились на 4,86%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,08% – до 432,52 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 118,8 млн грн.