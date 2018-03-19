Фонд гарантирования продал через Prozorro госимущества на 7 миллиардов

В этом году планируется продать через систему Prozorro госимущество на сумму 10 миллиардов гривень.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и государственные предприятия с ноября 2016 года суммарно реализовали через систему "Prozorro.Продажи" активы неплатежеспособных банков и другое имущество на 7 миллиардов гривень.

Читайте такжеРада приняла за основу новый закон о приватизации

Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

"7 миллиардов гривень заработали "Prozorro.Продажи" на реализации активов обанкротившихся банков и непрофильного государственного имущества", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, система реализации имущества неплатежеспособных банков "Prozorro.Продажи" начала работу в ноябре 2016 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение об ее обязательном использовании с 1 января 2017 года для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда.

В 2018 году прогнозный объем продаж госимущества через систему Prozorro составляет 10 миллиардов гривень.