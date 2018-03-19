Фонд гарантирования продал через Prozorro госимущества на 7 миллиардов

13:38, 19 марта 2018
Фондовый рынок
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hromadske-zp.tv

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

"7 миллиардов гривень заработали "Prozorro.Продажи" на реализации активов обанкротившихся банков и непрофильного государственного имущества", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, система реализации имущества неплатежеспособных банков "Prozorro.Продажи" начала работу в ноябре 2016 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение об ее обязательном использовании с 1 января 2017 года для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда.

В 2018 году прогнозный объем продаж госимущества через систему Prozorro составляет 10 миллиардов гривень.

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Теги: #система госзакупок Prozorro#Prozorro.Продажи