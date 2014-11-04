Европейский центробанк резко повысил объем скупки активов

Общая сумма обеспеченных облигаций, приобретенных за последнюю неделю октября, составила более 3 млрд евро, пишут Вести.

По данным ЕЦБ, общий объем обеспеченных облигаций, или облигаций с покрытием (covered bonds – облигации, обеспеченные активами, которые находятся на балансе банка), достиг отметки в 4,779 млрд евро.

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До этого недельный объем покупки активов со стороны ЕЦБ составил 1,7 млрд евро, когда ЕЦБ купил обеспеченные облигации итальянского банка Intesa Sanpaolo, а также двух крупнейших французских банков – BNP Paribas и Societe Generale.

Ранее чиновники ЕЦБ заявляли, что совокупный объем программы выкупа облигаций, обеспеченных активами, может составить до 1 трлн евро.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский центробанк может установить отрицательную ставку по евро, чтобы не допустить развития в экономике еврозоны дефляции.