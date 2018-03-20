Фонд госимущества снял с торгов акции двух облэнерго

Торги по продаже блокпакета акций "Одессаоблэнерго" должны были состояться сегодня, а по "Сумыоблнерго" - 30 марта.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) отменил торги по продаже 25%-ных пакетов акций предприятий "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго", которые должны были состояться 20 марта и 30 марта соответственно, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Читайте такжеФонд госимущества назвал ТОП-21 объектов приватизации в Украине

При этом в Фонде госимущества не назвали причину произошедшего.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году ФГИУ из-за отсутствия заявок не смог провести запланированные аукционы по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго", после чего продажа этих активов была перенесена на 2018 год.

На аукционе в августе прошлого года стартовая стоимость акций "Одессаоблэнерго" составляла 631,3 миллиона гривень, а стартовая стоимость госпакета акций "Сумыоблэнерго" - 370,2 миллиона гривень.

Фонд госимущества Украины 20 марта планировал провести аукцион по продаже акций "Одессаоблэнерго" с начальной ценой пакета 149,081 миллиона гривень.

Также ФГИУ 30 марта планировал повторно выставить на продажу на фондовой бирже ПФТС государственный пакет акций "Сумыоблэнерго" со снижением начальной цены почти в 3,6 раза – до 106,275 миллиона гривень.