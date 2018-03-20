«Метинвест» Ахметова объявил о выкупе своих еврооблигаций на $1,2 миллиарда

Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» предложила держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года досрочно выкупить ценные бумаги.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте на Ирландской фондовой биржи.

Согласно сообщению, окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля.

Начальный этап приема заявок завершается 3 апреля. На этом этапе группа предлагает выкупать еврооблигации по 100,5% от номинала и готова доплатить 1% от номинала премии за согласие и 3,75% от номинала премии за раннее согласие.

Читайте также"Метинвест" Ахметова выплатил $57 миллионов по еврооблигациямКак сообщал УНИАН, «Метинвест» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 5,2 раза - до 617 миллионов долларов.

В начале февраля 2017 года кредиторы «Метинвеста» одобрили реструктуризацию еврооблигаций компании с погашением в 2016-2018 годах на общую сумму 1,18 миллиарда долларов.

В начале апреля 2015 года компания «Метинвест» заявила о техническом дефолте, при этом в конце июня согласовала с инвесторами новые условия по своим облигациям со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на общую сумму 1,153 миллиарда долларов. 27 января 2016 года кредиторы группы «Метинвест» одобрили реструктуризацию долгов компании на сумму 1,125 миллиарда долларов.

Держатели еврооблигаций Metinvest B.V. одобрили реструктуризацию ценных бумаг номинальной стоимостью 85,238 млн долл. со сроком погашения в 2016 году, на 289,734 миллиона долларов со сроком погашения в 2017 году, а также на 750 миллиона долларов со сроком погашения в 2018 году.

В 2015 году Metinvest B.V. впервые в своей истории получил убыток в размере 1 миллиарда долларов, тогда как в 2014 году компания получила прибыль на уровне 159 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).