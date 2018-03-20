"Укрпошта" разместила облигации на 200 миллионов

Процентный доход для серий "А", "В" и "С" устанавливается в размере 19% годовых.

Национальный оператор почтовой связи - публичное акционерное общество "Укрпошта" разместила облигации серии "B" общей стоимостью 200 миллионов ггривень, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что соответствующий выпуск зарегистрирован Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Благодаря размещению облигаций мы сможем вложить средства в обновление нашего автопарка, закупку новых компьютеров, повышение энергоэффективности. Несмотря на существенное повышение учетной ставки НБУ (до 17%), наши бумаги не теряют привлекательности", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя генерального директора по финансовым вопросам "Укрпошты" Александра Чернявского.

Сообщается, что процентный доход для серий "А", "В" и "С" устанавливается в размере 19% годовых. Проценты по облигациям рассчитываются в соответствии с процентными периодами, которые составляют 91 календарный день, а процентный доход рассчитывается на одну облигацию.

"Процентный доход для серии "А" на 1-4 процентные периоды, серии "В" на 1-6 процентные периоды и серии "С" на 1-8 процентные периоды составляет 4 736,99 гривни на одну облигацию", - отметили в компании.

В пресс-службе напомнили, что облигации "Укрпошты" выпущены в сериях "А", "В" и "С" общей стоимостью 600 миллионов гривень в количестве 6 тысяч штук и номинальной стоимостью одной облигации в 100 тысяч гривень, в частности, серии "А" - 150 миллионов гривень, серии "В" - 200 миллионов гривень, серии "С" - 250 миллионов гривень.

Облигации серии "А" находятся в обращении по 16 ноября 2020 включительно, серии "В" - по 16 мая 2022 включительно, серии "С" - по 13 ноября 2023 включительно.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2017 года "Укрпошта" завершила процесс корпоратизации и стала публичным акционерным обществом.

В ноябре 2017 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала "Укрпоште" эмиссию облигаций серий "А", "В" и "С".

12 февраля 2018 года "Укрпошта" реализовала первые облигации общей стоимостью 150 миллионов гривень.

"Укрпошта" в январе-сентябре 2017 года получила 415,5 миллиона чистого убытка против 15,2 миллиона гривень прибыли за аналогичный период 2016 года.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпошта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.