Пессимизм на фондовом рынке усилился из-за ухудшения ситуации на Донбассе

Настроения инвесторов на украинском фондовом рынке ухудшаются, на него продолжает оказывать негативное влияние ситуация на востоке страны, говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвесткомпании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко.

"На местном рынке вчера преобладали «медведи» на фоне обострившейся ситуации на востоке страны, после проведения псевдовыборов и признания этих "выборов" со стороны России", - говорится в отчете. Как отмечает аналитик, "по сути, наблюдается эскалация конфликта вместо его урегулирования, как это было ранее оговорено на встречах в Минске, в итоге большинство ликвидных бумаг завершили сессию в понедельник в минусе".

Как отмечается в отчете компании по управлению активами "Кинто", вчера европейские фондовые площадки также двигались вниз. В целом европейский рынок потерял около 0,8%. Лучше выглядели результаты торгов на фондовых биржах США, где основные фондовые индексы мало изменились за вчерашний день.

Читайте такжеУкраинские акции в Варшаве за неделю после выборов подорожали на 5,6%Как отмечается в отчете, здесь есть определенное сопротивление дальнейшему движению вверх после быстрого восстановления, ведь индексы S&P 500 и Dow Jones Industrials в пятницу обновили исторические максимумы при достаточно высокой оценке рынка. Композитный фондовый индекс развивающихся стран, MSCI EM, также вчера снижался и потерял по результатам дня 0,56%.

Как сообщал УНИАН, индекс украинских акций UX в понедельник завершил торги в «красной» зоне, снизившись на 2,11%. Во вторник снижение рынка продолжилось.