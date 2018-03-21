"Нафтогаз" в этом году намерен выпустить еврооблигации

Глава "Нафтогаза" Коболев ожидает, что еврооблигации будут привлекательными для инвесторов, что связано с высокой прибыльностью компании.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность выпуска в текущем году еврооблигаций, которые будут привлекательными для инвесторов, что связано с высокой прибыльностью компании.

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Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире Bloomberg TV Europe.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с банками для выпуска евробондов. Мы смотрим на это оптимистично", - сказал Коболев, отвечая на вопрос журналиста относительно источников финансирования компании в 2018 году.

Коболев сообщил, что компания в текущем году планирует инвестиции в размере около 2 миллиардов долларов. Также он напомнил, что в 2017 году "Нафтогаз" получил прибыль в размере 1,5 миллиарда долларов, а также увеличил добычу газа на 6%. Коболев отметил, что Украина уже в 2020 году сможет обойтись без импорта газа, благодаря росту собственной добычи.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" за 9 месяцев 2017 года увеличил чистую прибыль на 20% - до 30,6 миллиарда гривень.

В 2016 году "Нафтогаз" получил 26,5 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 миллиарда гривень чистого убытка.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.