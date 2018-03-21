Кабмин утвердил условия выпуска облигаций внешних госзаймов

В планах Минфина на 2018 год - привлечение заимствований для финансирования госбюджета на внешних рынках на 108,2 миллиарда гривень.

Кабинет министров Украины утвердил основные условия выпусков и порядок размещения облигаций внешних государственных займов.

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Согласно постановлению №186, опубликованному на сайте правительства, министр финансов будет в случае необходимости ежегодно выпускать облигации внешнего госзайма в пределах объема согласно государственному бюджету Украины.

Конкретные условия размещения, включая сумму, сроки и ставку доходности, в решении не указываются, поскольку эти параметры будет определять Министерство финансов в зависимости от рыночных условий.

Также Минфин будет формировать проспект эмиссии облигаций, утверждать основные условия сделок с госдолгом, предусматривать ежегодно в проекте госбюджета средства для обслуживания и погашения облигаций, а также при необходимости проводить выездные презентации (роуд-шоу) для инвесторов и привлекать андеррайтеров, агентов, лид-менеджеров, доверительных управляющих и других консультантов для выпуска облигаций.

Также сообщается, что министр финансов уполномочен заключать соответствующие договоры и подписывать другие документы, связанные с осуществлением государственных внешних заимствований путем выпуска облигаций внешних госзаймов и или сделок с государственным долгом.

Справка УНИАН. Согласно Программе управления государственным долгом на 2018 год, Министерство финансов оценивает общие выплаты по госдолгу в 2018 году за счет средств госбюджета в 305,9 миллиарда гривень и планирует в 2018 году заимствовать 231,961 миллиарда гривень, в том числе 108,203 миллиарда гривень - на внешних рынках с учетом заимствований по специальному фонду госбюджета.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда гривень в долларовом эквиваленте, на 11%, до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте, что составляет около 73% ВВП и соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год.