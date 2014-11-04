Объем торгов украинскими акциями на Варшавской бирже упал в 5 раз
Объем торгов акциями украинских компаний, котирующихся на главной площадке Варшавской фондовой биржи, в прошлом месяце составил почти минимальные в этом году около 20 млн долл., что в 5,3 раза меньше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Варшавской биржи, которыми располагает УНИАН.
Объем торгов в октябре по сравнению с сентябрем снизился почти в 2,5 раза.
В то же время, инвесторы потратили на покупку акций компаний из Украины больше, чем в августе текущего года, когда был зафиксирован самый низкий в этом году объем торгов с бумагами украинских эмитентов - на уровне около 16,5 млн долл. (по текущему курсу 1 доллар - 3,4 злотого).
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В прошлом месяце в годовом выражении сократились объемы торгов акциями девяти из десяти котирующихся на главной площадке Варшавской биржи компаний из Украины. Исключением стали бумаги KSG Agro: инвесторы купили акций этой компании почти на 2 млн долл., что в 3 раза больше, чем годом ранее.
Объем торгов акциями двух крупнейших украинских эмитентов - Kernel и Astarta - снизился в октябре к октябрю прошлого года почти в 6 и 7 раз до 15,5 млн долл. и 0,4 млн долл., соответственно.
Ранее УНИАН сообщал, что украинские акции в Варшаве за неделю после выборов подорожали на 5,6%.
Также сообщалось, что с начала текущего года ежемесячные объемы торгов акциями украинских компаний на главной площадке Варшавской биржи варьировались от 110 млн долл. (по текущему курсу) в марте, когда украинский индекс WIG Ukraine на фоне захвата Россией Крыма рухнул до исторического минимума на уровне около 295 пунктов, до около 16,5 млн долл. в августе.
В октябре украинский индикатор в очередной раз в этом году обновил свой исторический минимум на уровне около 255 пунктов.