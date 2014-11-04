Минфин не привлек средства в госбюджет на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины не привлекло средства в государственный бюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 ноября, сообщается на сайте министерства.

Минфин планировал разместить гривневые облигации сроком обращения 2 года, 5 и 10 лет, однако инвесторы не подали ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, Минфин планирует в ноябре провести еще 3 аукциона по размещению ОВГЗ – 11, 18 и 25 ноября.

По оперативным данным Госказначейства на 1 ноября, с начала года в госбюджет поступило 223,384 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 77,769 млрд грн, на обслуживание госдолга – 36,651 млрд грн.

По состоянию на 3 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 395,574 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 277,641 млрд грн, в собственности банков – на 83,483 млрд грн, нерезидентов – на 18,957 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.