Нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти в 3 раза

Также вырос объем выкупленных облигаций в собственности юридических и физических лиц, в то время как банки и НБУ сократили вложения в ОВГЗ.

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов, по состоянию на 22 марта 2018 года, составил 14,632 миллиарда гривень, что в 2,8 раза больше показателя на начало текущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, также вырос объем выкупленных облигаций в собственности юридических лиц - на 27,9%, до 28,314 миллиарда гривень; физических лиц - на 43,1%, до 2,101 миллиарда гривень.

Объем ОВГЗ в собственности банков сократился на 4,8% - до 343,237 миллиарда гривень, в собственности НБУ - на 2,5%, до 351,729 миллиарда гривень.

Общий объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга с начала года сократился на 1,3% - до 740,013 миллиарда гривень.

Как отмечается на странице НБУ в соцсети Facebook, регулятор обеспокоен активным притоком капитала нерезидентов, помня опыт Украины 1998 года, как и опыт других стран, которые столкнулись с оттоком "горячего" капитала, который усугубил кризис 2008 года.

В то же время, Нацбанк назвал риск притока краткосрочного капитала для внешней устойчивости украинской экономики низким, отмечая, что этот капитал вместе с ростом валютной выручки от экспортеров создает условия для наращивания международных резервов без препятствования укреплению курса гривни.

Справка УНИАН. Согласно Программе управления государственным долгом Украины на 2018 год, Министерство финансов планирует в этом году заимствовать 231,961 миллиарда гривень, в том числе около 123,758 миллиарда гривень - на внутреннем рынке.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, на 11%, до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте, что составляет около 73% ВВП и соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год.