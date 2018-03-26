Быстро и круглосуточно: Нацдепозитарий запустил новую электронную услугу

Ранее стандартная форма распоряжения реестров собственников ценных бумаг заполнялась вручную и в бумажной форме отправлялась в Центральный депозитарий почтой.

Национальный депозитарий Украины (НДУ) с 26 марта запустил электронную услугу по формированию реестров собственников ценных бумаг, сообщила пресс-служба НДУ.

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"Теперь процедура подачи распоряжения на формирование реестра собственников ценных бумаг занимает несколько минут и доступна 24/7… Новая услуга НДУ поможет сделать процесс формирования реестров собственников ценных бумаг и оповещения акционеров более удобным и быстрым", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что запуск услуги проходит в рамках внедрения европейских стандартов обслуживания.

"Всё, что необходимо клиентам НДУ – иметь электронную подпись и печать, а также зарегистрироваться в клиентском кабинете на сайте my.csd.ua", - добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению, ранее стандартная форма распоряжения заполнялась вручную и в бумажной форме отправлялась в Центральный депозитарий почтой или с курьером. В зависимости от местонахождения клиента НДУ и оперативности работы почтовых или курьерских служб подготовка документа, его отправка и ожидание, пока он пройдёт все этапы проверки, могла занимать до полумесяца.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2017 года Наблюдательный совет НДУ дал согласие на совершение сделок по приобретению программно-технического комплекса депозитарного обслуживания с Percival Software Limited – британской компанией, специализирующейся на создании программных решений в области депозитарного учёта по всему миру.

Также Нацдепозитарий планирует провести модернизацию резервного центра обработки данных с целью повышения уровня защиты информации и обеспечения бесперебойной работы депозитария при возникновении кибератак или поломок в системе.

Справка УНИАН. Национальный депозитарий Украины создан в соответствии с Законом Украины "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине" для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета.

Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией, определенной законом.