Фонд госимущества проверит 450 проданных компаний

Кабинет министров Украины разрешил Фонду госимущества проверить условия купли-продажи 450 объектов приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр Кабинета министров Остап Семерак во время брифинга после заседания правительства.

"Мы приняли решение и разрешили Фонду государственного имущества провести проверки до конца этого года по условиям купли-продажи объектов приватизации. Это немного договоров - 34 договора, это более 450 объектов", - сказал он.

Читайте такжеПорошенко заявил, что является противником реприватизацииСемерак уточнил, что речь идет о проверках состояния соблюдения инвестиционных соглашений купли-продажи, соблюдения экологических требований и социальной безопасности.