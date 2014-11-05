Фонд госимущества в ноябре хочет продать акции трех облэнерго

Фонд государственного имущества Украины 26 ноября выставит на Украинской межбанковской валютной бирже 25% акций компании «Закарпатьеоблэнерго», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 5 ноября.

Начальная цена пакета составит 67 млн 122 тыс. грн.

Также сообщается, что 27 ноября Фонд госимущества планирует выставить на Восточно-Европейской фондовой бирже 25% акций «Винницаоблэнерго» (начальная цена – 81 млн 753 тыс. грн), а 28 ноября на фондовой бирже ПФТС – 25% акций «Черновцыоблэнерго» (начальная цена – 36 млн 439 тыс. грн).

Читайте такжеФонд госимущества проверит 450 проданных компанийКак сообщал УНИАН, ранее и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко заявил, что на приватизацию в этом году планируется выставить ряд объектов энергетики, в том числе контрольные пакеты акций «Центрэнерго», «Днепрэнерго», «Западэнерго», «Донбассэнерго», «Киевэнерго» и пр., но пока ни один из намеченных приватизационных конкурсов не был объявлен.