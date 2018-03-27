Еврокомиссар рассказала, что нужно сделать для удачной распродажи госактивов Украины

Украина планирует быстрые действия по проведению масштабной приватизации.

Европейские компании должны быть ознакомлены с приватизационной политикой Украины, которая планирует масштабную продажу государственных активов.

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Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства Эльжбета Беньковская на совместном брифинге с первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.

"Мы говорим о большом сегменте приватизационной программы. Мы говорим о том, что принят Верховной Радой и подписан президентом закон (о приватизации - УНИАН), а также о быстрых действиях по новой приватизации", - сказал Кубив.

В свою очередь, Беньковская подчеркнула важность ознакомления европейских компаний с процессом приватизации.

"Первый вице-премьер-министр упомянул о приватизационных планах Украины. Крайне важно, чтобы европейские компании были ознакомлены со всеми вопросами приватизационной политики", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 7 марта вступил в силу закон о приватизации, который призван значительно упростить продажу госпредприятий и которым не допускаются к участию в приватизационных конкурсах инвесторы из стран-агрессоров, в частности из России.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, этот закон позволит привлечь инвесторов в убыточные государственные предприятия, а также снизить уровень коррупции в стране.

Принятие нового закона о приватизации, вводящего современные и эффективные механизмы продажи госактивов, является обязательным условием продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 миллиарда гривень, однако фактические поступления составили 3,4 миллиарда гривень.