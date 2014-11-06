Украинская биржа приостановила торги акциями шести крымских компаний

Украинская биржа временно остановила торги ценными бумагами шести крымских эмитентов - "Бром", "Крымхлеб", "Крымский содовый завод", "Энергетическая компания "Севастопольэнерго", "Судостроительный завод "Залив", "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист", сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили на бирже, такое решение было принято в соответствии с постановлением Национального банка Украины № 699 от 3 ноября 2014 года "О применении отдельных норм валютного законодательства во время режима временной оккупации на территории свободной экономической зоны Крым".

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Как сообщал УНИАН, указанным постановлением НБУ запрещаются инвестиции резидентов в объекты инвестиционной деятельности, размещенные (зарегистрированные) на территории Крыма.

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