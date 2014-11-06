Фондовая биржа ПФТС приостановила торги акциями 44 крымских компаний
Украинская биржа ранее также приостановила торги ценными бумагами шести крымских эмитентов
Фондовая биржа ПФТС временно приостановила торги ценными бумагами 44 крымских эмитентов, сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.
Как отметили на бирже, торги были приостановлены на основании постановления Национального банка Украины №699 от 3 ноября 2014 года "О применении отдельных норм валютного законодательства во время режима временной оккупации на территории свободной экономической зоны Крым".
По информации ПФТС, торги приостановлены, в частности, по ценным бумагам «Крымэнерго», «Крымгаза», «Крымхлеба», международного аэропорта «Симферополь», «Севастопольэнерго», «Севастопольгаза», банка «Морской», судостроительного завода «Залив», «Ялта Турист», «Бром» и пр.
На ПФТС также отметили, что пока речь идет только о приостановке торгов, а для исключения ценных бумаг из листинга и прекращения ими торгов необходимо отдельное решение регулирующего органа.
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Как сообщал УНИАН, Украинская биржа ранее также приостановила торги ценными бумагами шести крымских эмитентов - Бром", "Крымхлеб", "Крымский содовый завод", "Энергетическая компания "Севастопольэнерго", "Судостроительный завод "Залив", "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист" на основании постановления Национального банка Украины №699. Указанным постановлением НБУ запрещаются инвестиции резидентов в объекты инвестиционной деятельности, размещенные (зарегистрированные) на территории Крыма.