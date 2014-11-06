Фондовая биржа ПФТС приостановила торги акциями 44 крымских компаний

Фондовая биржа ПФТС временно приостановила торги ценными бумагами 44 крымских эмитентов, сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

Как отметили на бирже, торги были приостановлены на основании постановления Национального банка Украины №699 от 3 ноября 2014 года "О применении отдельных норм валютного законодательства во время режима временной оккупации на территории свободной экономической зоны Крым".

По информации ПФТС, торги приостановлены, в частности, по ценным бумагам «Крымэнерго», «Крымгаза», «Крымхлеба», международного аэропорта «Симферополь», «Севастопольэнерго», «Севастопольгаза», банка «Морской», судостроительного завода «Залив», «Ялта Турист», «Бром» и пр.

На ПФТС также отметили, что пока речь идет только о приостановке торгов, а для исключения ценных бумаг из листинга и прекращения ими торгов необходимо отдельное решение регулирующего органа.

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Как сообщал УНИАН, Украинская биржа ранее также приостановила торги ценными бумагами шести крымских эмитентов - Бром", "Крымхлеб", "Крымский содовый завод", "Энергетическая компания "Севастопольэнерго", "Судостроительный завод "Залив", "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист" на основании постановления Национального банка Украины №699. Указанным постановлением НБУ запрещаются инвестиции резидентов в объекты инвестиционной деятельности, размещенные (зарегистрированные) на территории Крыма.