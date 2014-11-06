Минфин привлек в госбюджет более 900 млн гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения облигаций на 2 года под 16,52% годовых по двум поданным заявкам.

Как сообщал УНИАН, Минфин планирует в ноябре провести еще 3 аукциона по размещению ОВГЗ – 11, 18 и 25 ноября.

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По оперативным данным Госказначейства на 1 ноября, с начала года в госбюджет поступило 223,384 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 77,769 млрд грн, на обслуживание госдолга – 36,651 млрд грн.

По состоянию на 3 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 395,574 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 277,641 млрд грн, в собственности банков – на 83,483 млрд грн, нерезидентов – на 18,957 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.

Ранее УНИАН сообщал, что Минфин в ноябре собирается провести четыре ОВГЗ-аукциона.