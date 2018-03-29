Стоимость национализации ПриватБанка может вырасти: суд отменил решение о списании еврооблигаций - журналист

20:16, 29 марта 2018
Фондовый рынок
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Иллюстрация / REUTERS

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Как информирует сайт Александра Дубинского, об этом сообщили его источники в ПриватБанке. "Это решение суда, хоть украинское право и не является прецедентным, открывает путь к восстановлению в правах всех держаателей еврооблигаций ПриватБанка на общую сумму 555 млн долларов, которые были списаны с их счетов при национализации как "кредиты связанных лиц". Для этих выплат потребуется дополнительная капитализация банка Мифином с помощью выпуска ОВГЗ - то есть, за счет бюджета", - пишет журналист. 

"Таким образом, стоимость национализации ПриватБанка может вырасти для государства еще на 15 млрд гривен в дополнение к уже потраченным 155 миллиардам", - отметил Дубинский.

В сентябре 2017 года Хозяйственный суд Киева получил уточненный иск  компании Theo Worldwide Corp., которая требовала признать частично недействительным договор №63/ 2016 о приобретении акций  от 20.12.2016 (в рамках процедуры по национализации Приватбанка). Заявитель требовал от суда принять решение о взыскании с ПриватБанка 663 тыс долларов США. 

Как сообщал УНИАН, вчера банк Порошенко подал в суд на НБУ.

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Теги: #Приватбанк#еврооблигации#национализация Приватбанка