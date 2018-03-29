Стоимость национализации ПриватБанка может вырасти: суд отменил решение о списании еврооблигаций - журналист

Суд отменил решение о списании еврооблигаций ПриватБанка при его национализации.

Вчера Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Theo Worldwide Corp., которая была держателем еврооблигаций ПриватБанка, и взыскал с госбанка долг перед компанией - 574 тысячи долларов США.

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Как информирует сайт Александра Дубинского, об этом сообщили его источники в ПриватБанке. "Это решение суда, хоть украинское право и не является прецедентным, открывает путь к восстановлению в правах всех держаателей еврооблигаций ПриватБанка на общую сумму 555 млн долларов, которые были списаны с их счетов при национализации как "кредиты связанных лиц". Для этих выплат потребуется дополнительная капитализация банка Мифином с помощью выпуска ОВГЗ - то есть, за счет бюджета", - пишет журналист.

"Таким образом, стоимость национализации ПриватБанка может вырасти для государства еще на 15 млрд гривен в дополнение к уже потраченным 155 миллиардам", - отметил Дубинский.

В сентябре 2017 года Хозяйственный суд Киева получил уточненный иск компании Theo Worldwide Corp., которая требовала признать частично недействительным договор №63/ 2016 о приобретении акций от 20.12.2016 (в рамках процедуры по национализации Приватбанка). Заявитель требовал от суда принять решение о взыскании с ПриватБанка 663 тыс долларов США.

Как сообщал УНИАН, вчера банк Порошенко подал в суд на НБУ.