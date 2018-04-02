Фонд госимущества перенес приватизацию "Центрэнерго" на июнь

Приватизация Одесского припортового завода, "Сумыхимпрома" и Запорожского производственного алюминиевого комбината переносится на май этого года.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес продажу госпакета акций (78,3%) государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" по принципу аукциона на июнь 2018 года, говорится в приказе и.о. главы ФГИУ Виталия Трубарова, опубликованном в газете "Ведомости приватизации".

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Кроме того, согласно приказу, приватизация Одесского припортового завода, "Сумыхимпрома" и Запорожского производственного алюминиевого комбината переносится на май этого года, причем аукционы состоятся после того, как Кабинет министров утвердит условия продажи пакетов акций компаний.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины планировал продать госпакет акций (78,3%) государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" весной 2018 года.

"Центрэнерго" входит в число самых крупных объектов, которые планируется приватизировать в этом году.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.