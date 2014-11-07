Минфин привлек в госбюджет 1 млрд гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 ноября 1,009 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения облигаций на 10 лет под 15,5% годовых по единственной поданной заявке.

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Как сообщал УНИАН, Минфин провел в ноябре 2 ОВГЗ-аукциона, в ходе которых привлек в госбюджет 936,4 млн грн. До конца месяца министерство планирует провести еще 3 аукциона - 11, 18 и 25 ноября.

По оперативным данным Госказначейства на 1 ноября, с начала года в госбюджет поступило 223,384 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 77,769 млрд грн, на обслуживание госдолга – 36,651 млрд грн.

По состоянию на 6 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 397,007 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 278,614 млрд грн, в собственности банков – на 83,607 млрд грн, нерезидентов – на 19,569 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.