"Турбоатом", облэнерго и почти все ТЭЦ исключили из списка приватизации в этом году

В перечне остались Одесский припортовый завод, «Сумыхимпром», «Центрэнерго», Запорожский производственный алюминиевый комбинат и Николаевская ТЭЦ.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) исключил из перечня объектов на приватизацию в 2018 году ряд крупных предприятий.

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Об этом говорится в приказе исполняющего обязанности главы ФГИУ Виталия Трубарова, опубликованном в газете «Ведомости приватизации».

В обновленном перечне отсутствует «Турбоатом», а также все анонсированные к продаже предприятия облэнерго («Хмельницкоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Черкассыоблэнерго») и три из четырех теплогенерирующих предприятий («Херсонская ТЭЦ», «Днепровская ТЭЦ», «Криворожская ТЭЦ»).

В перечне остались «Одесский припортовый завод» (99,567% акций), «Сумыхимпром» (99,995% акций), «Центрэнерго» (78,29% акций) и «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (68,009% акций), а также «Николаевская ТЭЦ», которая значится как объект малой приватизации.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, а в начале марта президент Украины Петр Порошенко подписал его.

Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

Также законом предусмотрено расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставления на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации. В общей сложности правительство планирует приватизировать более 900 госкомпаний.

Ранее и. о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров опубликовал ТОП-21 самых крупных объектов, которые планируется приватизировать в 2018 году. В числе этих предприятий были ПАО «Турбоатом», шесть облэнерго, а также четыре теплогенерирующие компании.