Аренда госимущества с начала года принесла в бюджет более 340 миллионов
Фонд государственного имущества в первом квартале 2018 года обеспечил поступления от аренды государственного имущества на сумму 343,37 млн грн, написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.
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«Это составляет 34,34% от годового плана поступлений средств от аренды. На контроле органов приватизации находится около 19 000 действующих договоров аренды», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2017 года составили 3,376 млрд грн, что является лучшим показателем с 2012 года, а от аренды государственного имущества в бюджет поступило 1,06 млрд грн.