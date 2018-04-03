Аренда госимущества с начала года принесла в бюджет более 340 миллионов

Это составляет 34,34% от годового плана поступлений средств от аренды госимущества.

Фонд государственного имущества в первом квартале 2018 года обеспечил поступления от аренды государственного имущества на сумму 343,37 млн грн, написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

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«Это составляет 34,34% от годового плана поступлений средств от аренды. На контроле органов приватизации находится около 19 000 действующих договоров аренды», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2017 года составили 3,376 млрд грн, что является лучшим показателем с 2012 года, а от аренды государственного имущества в бюджет поступило 1,06 млрд грн.