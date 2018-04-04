Минфин снова одолжил деньги на внутреннем рынке
10:45, 04 апреля 2018Фондовый рынок
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Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 184 млн грн.
Иллюстрация REUTERS
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 184,258 млн грн.
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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи одной серии облигаций сроком обращения 91 день со средневзвешенной доходностью 17,33% годовых.
Размещение валютных облигаций не проводилось.
Справка УНИАН. По состоянию на 3 апреля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 744,911 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 350,325 млрд грн, или 47% их общего объема.
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